Dünyaca tanınan ve "Nimsdai" olarak da bilinen Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja'nın liderliğini yaptığı 10 kişilik tırmanış ekibi, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı. Olayın ardından dağcı gruplarından ve yetkililerden uzun süredir haber alınamadığı bildirildi.

Pakistan Alpine Club tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, Karakurum sıradağları içerisinde yer alan Broad Peak’te bir dağcı grubunun çığ felaketiyle karşı karşıya kaldığı ve durumun son derece endişe verici olduğu vurgulandı.

Uluslararası Ekip Zorlu Şartlar Altında Kayboldu

Faciaya karışan ekibin oldukça uluslararası bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Açıklamaya göre; lider konumundaki Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın yanı sıra grupta ABD'li, Çinli, Ummanlı ve diğer Nepalli profesyonel dağcılardan oluşan toplam 10 kişilik bir kadro yer alıyordu.

Pakistan hükümeti ve yerel makamlar, kayıp dağcıların sağ olarak kurtarılması ve bölgeye ulaşılması için Pakistan Alpine Club ile sıkı bir iş birliği içinde tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Bölgedeki ağır hava koşulları ve dağın sarp yapısı, arama kurtarma çalışmalarını son derece güçleştiriyor.

Gasherbrum Başarısının Hemen Ardından Geldi

Lider Nirmal Purja, bu ayın başında Pakistan'daki zorlu Gasherbrum II dağı zirvesine yeterli oksijen desteği olmadan başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiş ve bu tırmanışla birlikte kariyerinde 8 bin 35 metreye 57. çıkışını yaparak adını altın harflerle yazdırmıştı. Şimdi ise tüm gözler, Broad Peak'ten gelecek umut dolu haberlere çevrilmiş durumda.