Can Kaybı 5 Bin 546'ya Yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan büyük depremlerin ardından bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 kişi artarak 5 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, felaketin yaşandığı 24 Haziran tarihinden bu yana bölgede büyüklükleri değişen 1500 artçı sarsıntı kaydedildi.

650 Bin Kişi Doğrudan Etkilendi, 19,6 Milyar Dolar Hasar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından paylaşılan verilere göre, felaketten 230 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 650 bin kişi doğrudan etkilendi. Dünya Bankası Grubu ise yayımladığı raporda, Venezuela'daki depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etti. Daha önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında maddi hasar maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

60 Bin Personel Sahada Görev Yapıyor

Felaketin yaralarını sarmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sahada 30 bini gönüllü olmak üzere 60 binden fazla personel, arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve depremzedelere insani yardım dağıtımı faaliyetlerini yürütüyor.

Venezuela'da Ne Olmuştu?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldiğini bildirmişti. Ülkede sarsıntıların yarattığı yıkımın izleri silinmeye çalışılırken, arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürdürülüyor.