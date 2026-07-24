Avrupa'da Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Norveç, Hırvatistan ve Galler başta olmak üzere çok sayıda ülkede orman yangınları etkisini sürdürüyor. Sicilya'da bir itfaiye eri, Cezayir'de ise yangın söndürme çalışmalarına katılan bir gönüllü yaşamını yitirdi. Fransa'da yıl başından bu yana 44 bin hektar, İspanya'da ise yılın en büyük yangınında 16 bin hektarlık alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, yerleşim yerleri ve altyapı da zarar gördü.

Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas ve Tunus'ta da yangınlarla mücadele sürüyor. Cezayir'de 49 dereceyi bulan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar yangınları büyütüyor.

Öte yandan Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarında etkili olan şiddetli yağışlar ve seller de çok sayıda can kaybına yol açtı. Hindistan'ın Assam eyaletinde sellerde 41 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi etkilendi. Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle 260 binden fazla kişi tahliye edildi. Guangşi bölgesindeki sellerde 39 kişi öldü.

Avrupa'da Romanya, Bulgaristan ve Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve maddi hasara neden oldu. Romanya'da bir kişi yaşamını yitirirken, Almanya'nın Nürnberg kentinde yalnızca 5 saat içinde yaklaşık 3 bin acil yardım çağrısı yapıldı.