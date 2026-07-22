Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gerilim hattı bir kez daha hareketlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya içlerindeki stratejik noktalara yönelik eş zamanlı ve başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenski, özellikle Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı hayati lojistik merkezlerin ile bir petrol deposunun başarıyla hedef alındığını bildirdi.

Karadeniz ve Azak Denizi’nde Rus Gölge Filosuna Ağır Darbe

Açıklamasında deniz operasyonlarına da geniş yer ayıran Ukrayna lideri, Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filoya" ağır bir darbe indirildiğini kaydetti.

Zelenski, "Saldırıları düzenleyen Ukrayna birliklerine teşekkür ediyorum. Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rus gölge filosuna ait 1 tanker ve 4 kuru yük gemisi vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Zelenski Saldırı Görüntülerini Paylaştı: "Diplomasiye Zorlamalıyız"

Açıklamasının yanı sıra gece düzenlenen operasyonlara ve patlama anlarına ait olduğu belirtilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaşan Zelenski, askeri hamlelerin yanı sıra diplomatik çözüm vurgusu da yaptı.

Savaşın sonlanması için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini savunan Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Barışa ihtiyaç var ve Ukrayna Rus tarafına tüm tekliflerini sunmuştur. Rusya'yı diplomasi yoluna geçmeye zorlamalıyız."

Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına ve lojistik hatlarına yönelik bu son hamlesinin ardından Rus makamlarından henüz resmi bir hasar raporu açıklaması gelmedi.