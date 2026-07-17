Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından acı bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililerden gelen son dakika açıklamalarına göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a ulaştı.

İşte felaketin ardından bölgedeki son durum ve resmi makamlardan yapılan açıklamalar:

Can Kaybı Artıyor: Yaralı Sayısı 16 Bini Geçti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki güncel verileri paylaştı.

Rodriguez'in açıklamasına göre:

Can Kaybı: Önceki verilere göre 101 kişi daha artarak 4 bin 930 'a yükseldi.

Yaralı Sayısı: Deprem felaketinde yaralananların sayısı 16 bin 740 olarak güncellendi.

Artçı Sarsıntılar: Ana depremlerin meydana geldiği günden bu yana bölgede tam 1308 artçı sarsıntı kaydedildi.

39 Saniye Arayla İki Büyük Deprem Meydana Gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 24 Haziran'da Venezuela'nın kuzey kesimlerinde sadece 39 saniye arayla iki büyük sarsıntı yaşanmıştı. Sırasıyla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen bu yıkıcı çifte deprem, özellikle kıyı bölgelerinde ve başkent çevresinde çok geniş çaplı bir yıkıma yol açtı.

Depremin Ekonomik ve Fiziksel Faturası Ağır

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından felaketin hemen ardından yapılan ilk incelemelerde, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetinin en az 6,7 milyar dolar olduğu hesaplanmıştı. Bölgede yıkılan ve ağır hasar alan binlerce binanın yanı sıra altyapı sistemleri de büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü eyaletlerde, yetkililer ölü ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediyor.