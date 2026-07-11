Mücteba Hamaney, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, babası Ali Hamaney’in izinden gitmeye devam edeceğini vurguladı.

Mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” diyen Hamaney, sorumluların er ya da geç hesap vereceğini savundu.

İran lideri ayrıca, babasının belirlediği siyasi çizgiyi sürdüreceğini ifade ederek, yaşananların yalnızca mevcut yöneticilerle sınırlı olmadığını, ülkenin bu konudaki tutumunun devam edeceğini belirtti.