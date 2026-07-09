Yangın Öğle Saatlerinde Çıktı

Yerel basında yer alan bilgilere göre, yangın yerel saatle 12.04’te Fucien eyaletine bağlı Cinciang bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle fabrikada bulunan çok sayıda çalışan mahsur kaldı.

Can Kaybı 28’e Yükseldi

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralıların tedavileri sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Şi Cinping’den Acil Talimat

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Olayın çıkış nedeninin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.