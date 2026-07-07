Küba Genelinde Elektrik Kesintisi Yaşandı

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SEN) devre dışı kalması sonucu ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi. Devlet enerji şirketi Elektrik Birliği, sistemde yaşanan arızanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, kesintinin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini bildirdi.

Elektriğin Geri Gelmesi Günler Sürebilir

Enerji uzmanları, ülke genelindeki elektrik şebekesinin yeniden devreye alınmasının zaman alacağını belirtiyor. Sistemin önce küçük üretim merkezlerinde yeniden çalıştırılacağı, ardından bu bölgelerin kademeli olarak birbirine bağlanacağı ifade edildi.

Bu nedenle ülke genelinde elektrik arzının tamamen normale dönmesinin birkaç gün sürebileceği değerlendiriliyor.

Son 24 Ayın Sekizinci Büyük Kesintisi

Yaşanan arıza, 2026 yılı içerisinde meydana gelen üçüncü büyük elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti. Son iki yılda ise ülke genelini etkileyen sekizinci büyük enerji kesintisi yaşandı.

Sık sık yaşanan elektrik kesintileri, Küba'nın enerji altyapısındaki sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.

Enerji Krizi Ekonomiyi Zorluyor

Uzmanlara göre Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken, kalan bölüm ithalat yoluyla temin ediliyor.

Yakıt teminindeki sıkıntılar ise enerji üretimini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik Kriz Derinleşiyor

Son yıllarda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Küba'da elektrik kesintilerinin yanı sıra temel tüketim ürünlerinde de ciddi arz sorunları yaşanıyor.

Yüksek enflasyon, üretimdeki düşüş ve ulusal para biriminin değer kaybetmesi ülke ekonomisini olumsuz etkilerken, ekonomistlere göre Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında küçülmesi bekleniyor.