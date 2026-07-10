Gazze'de savaşın ve yıkımın gölgesinde yaşayan yüzlerce Filistinli, hayatın tüm zorluklarına rağmen bir kez daha umuda tutundu. Gazze kentinde kurulan dev ekranda toplanan çocuklar, gençler ve aileler, Fas ile Fransa arasında oynanan çeyrek final mücadelesini birlikte izledi.

Bir yanda yıllardır süren saldırılar, yıkılan evler ve sevdiklerini kaybetmenin acısı, diğer yanda ise futbolun birleştirici gücü... Patlamaların izlerini taşıyan sokaklarda kurulan dev ekranın önünde toplanan Filistinliler, 90 dakika boyunca savaşın sesini değil, tribünlerin coşkusunu hissetmeye çalıştı.

Kimi elinde Filistin bayrağıyla maçı takip etti, kimi çocuklarını omzuna alarak onlara normal bir gün yaşatmaya çabaladı. Zor şartlar altında geçen hayatlarında futbol, kısa süreliğine de olsa acıları unutturan ortak bir umut oldu.

Soykırımın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, sporun sınırları aşan gücüyle dünyaya sessiz ama güçlü bir mesaj verdi. Bombaların gölgesinde bile insanların hayata tutunma isteğinin yok edilemeyeceğini gösteren bu görüntüler, savaşın en ağır yükünü sivillerin taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de o akşam sadece bir futbol maçı izlenmedi. Yüzlerce insan, karanlığın içinde yeniden umut etmeyi, birlikte gülümsemeyi ve yaşama tutunmayı seçti.