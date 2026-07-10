Sabah saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, bölgede tamamen yanmış üç araçta üç kişinin, Bedar yoluna yakın noktada ise sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kimlik Tespit Çalışmaları Sürüyor

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için uzman adli tıp ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Yangının nedenine ilişkin soruşturma da başlatıldı.

Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Endülüs yönetimi, olası risklere karşı yaklaşık 1400 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini duyurdu. Söndürme çalışmalarına İspanya’nın Askeri Acil Durum Birimi de onlarca araç ve yüzlerce personelle destek veriyor.

Uzmanlar, Los Gallardos’taki felaketin, son yıllarda İspanya’nın yaşadığı en büyük can kayıplı orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçebileceğini belirtiyor. Bölgedeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları ise havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.