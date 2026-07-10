UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Edebiyat Şehri” unvanını taşıyan Kahramanmaraş, eylül ayında kültür ve sanatın buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Festival öncesi Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve hazırlık süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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Toplantıda etkinlik takvimi, ulaşım ve trafik düzenlemeleri, güvenlik önlemleri, çevre düzenlemeleri ve tanıtım faaliyetleri ele alındı. Amaç, festival boyunca hem kent sakinlerine hem de ziyaretçilere sorunsuz ve keyifli bir deneyim sunmak.

Şehrin Marka Değerine Katkı Sağlayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalin kentin kültürel birikimini daha görünür hale getireceğini belirterek, organizasyonun aynı zamanda şehir ekonomisine canlılık kazandıracağını ifade etti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak bu yıl 12 - 20 Eylül tarihleri arasında şehrimizde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonun şehrimizin kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ımız, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve yetiştirdiği edebiyat, fikir ve sanat insanlarıyla böyle anlamlı bir festivale ev sahipliği yapmak için güçlü bir birikime sahip. Kültür Yolu Festivali’nin de bu birikimi daha görünür kılacağına ve şehrimizin marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak festival sürecinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte şehir ekonomisine de önemli katkı sağlanmış olacak.

Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı, kültürün, sanatın ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’nin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Eylül ayında kapılarını açacak festivalin, Kahramanmaraş’ın köklü kültürünü ve sanatsal zenginliğini ülke genelinde bir kez daha ön plana çıkarması bekleniyor.