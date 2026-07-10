Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Kahramanmaraş’ta, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında sahada yoğun mesai harcıyor.

Ekipler Gece Gündüz Sahada

On bir ilçenin tamamında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, belirlenen program doğrultusunda mahalleler tek tek ilaçlanıyor. Özellikle sivrisinek ve karasinek yoğunluğunun arttığı bölgelerde gece ve gündüz yapılan uygulamalarla, haşere kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üreme Alanları Yakından Takip Ediliyor

Parklar, yeşil alanlar, dere yatakları, sulak bölgeler ve su birikintileri düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlama programına dahil ediliyor. Ekipler, yalnızca yetişkin haşerelere yönelik değil, larva dönemindeki oluşumları da engelleyen kaynakta mücadele yöntemlerini uyguluyor.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, yaz boyunca ilaçlama çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti. Kent genelinde yürütülen bu kapsamlı mücadele sayesinde, Kahramanmaraşlıların yaz aylarını daha konforlu geçirmesi amaçlanıyor.