Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İki gün önce meydana gelen kazada, karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile kamyonet çarpışmış, her iki sürücü de yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bozdağ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç sürücünün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.