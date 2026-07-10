MASAK Raporları Soruşturmanın Önünü Açtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporları mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine sahip bazı şirketler üzerinden yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddia edildi.

Kripto Varlıklar ve Sahte Faturalar Kullanıldı

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen paraların sahte faturalarla yasal görünüm kazandırıldığı, ardından farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş’ta da Eş Zamanlı Baskın

Delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yerel kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmanın, yeni gözaltılar ve mali incelemelerle genişleyebileceği belirtiliyor.