10 Temmuz Cuma Günü Hava Parçalı Bulutlu

Meteorolojik tahminlere göre 10 Temmuz Cuma günü kentte parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığının 22, en yüksek sıcaklığının ise 33 derece olması bekleniyor. Gün içerisinde zaman zaman bulut geçişleri görülse de bunaltıcı bir hava beklenmiyor. Akşam saatleri ise açık havada vakit geçirmek için oldukça elverişli olacak.

11 Temmuz Cumartesi

Sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Gündüz 38 dereceye ulaşması beklenen hava nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Düşük nem sayesinde gölgede nispeten rahat hissedilse de güneş altında hissedilen sıcaklık oldukça yüksek olacak.

12 Temmuz Pazar

Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. En yüksek sıcaklığın yine 38 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Açık ve güneşli havanın hakim olacağı pazar günü, serin saatlerde dışarı çıkmak ve bol sıvı tüketmek büyük önem taşıyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde tedbirli olmaları öneriliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını öneriyor. Bol sıvı tüketmek ve güneşten koruyucu önlemler almak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmada büyük önem taşıyor.

Yazın en sıcak günlerinden birinin yaşanmasının beklendiği Kahramanmaraş’ta, serin ve gölgelik alanlar hafta sonunun en çok tercih edilen noktaları olacak gibi görünüyor.