Şehrin sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği Çınaraltı Çay Bahçesi projesini tamamladı. Doğal dokusuyla öne çıkan Pınarbaşı’nda yükselen tesis, modern mimarisi ve geniş oturma alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Çınaraltı Çay Bahçesi, doğal dokusuyla öne çıkan Pınarbaşı bölgesine yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak. Modern mimarisi, ferah oturma alanları ve vatandaşların her yaştan bireyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesis, bölgenin önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Pınarbaşı’nın Çekim Gücü Artacak

Ailelerin ve dost gruplarının bir araya gelebileceği yeni yaşam alanının, özellikle yaz aylarında serin atmosferiyle yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Çınaraltı Çay Bahçesi’nin, bölgenin sosyal hareketliliğini artırmasının yanı sıra yerel ekonomiye de katkı sunması hedefleniyor.

Açılış Töreni Cumartesi Günü

Çınaraltı Çay Bahçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da düzenlenecek törenle resmen hizmete girecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları açılış programına davet ederek yeni yatırımın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.