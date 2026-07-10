Büyükşehir Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kılavuzlu Barajı ve su sporları merkezi çevresi detaylı şekilde temizlendi. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgede, gönüllüler ve belediye ekipleri el ele vererek örnek bir çevre seferberliğine imza attı.

Evsel ve Ambalaj Atıkları Toplandı

Temizlik çalışmaları kapsamında çevreye bırakılan evsel atıkların yanı sıra plastik, cam, metal ve kâğıt atıklar tek tek toplanarak uygun şekilde bertaraf edildi. Kıyı şeridinde de titizlikle sürdürülen çalışmalar sayesinde bölge daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Amaç: Temiz Bir Çevre ve Güçlü Farkındalık

Yıl boyunca su sporları, piknik ve balıkçılık faaliyetlerine ev sahipliği yapan Kılavuzlu Barajı’nda gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların doğal alanlardan daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yararlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre temizliğinin yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek vatandaşları doğal alanların korunması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.