Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen anlamlı organizasyonda, şehit ve gazi çocukları Başkonuş Yaylası'nın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Çam ormanlarının huzur veren kokusu, serin yayla esintisi ve yemyeşil doğasıyla adeta cennetten bir köşeyi andıran Başkonuş Yaylası, bu kez kahkahaların, umutların ve mutluluğun buluşma noktası oldu.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar; yüz boyama, halat çekme, yumurta yarışı ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Gün boyunca süren aktiviteler, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de yeni dostluklar kurma fırsatı sundu.

Protokol de Sevince Ortak Oldu

Programa katılan kent protokolü, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek karne heyecanını paylaştı. Etkinlikte görev alan Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de oyunların düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayarak organizasyona renk kattı.

Türkiye'nin en gözde doğa turizmi merkezlerinden biri olan Başkonuş Yaylası'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen piknik programı, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına hem moral verdi hem de ömür boyu hafızalarından silinmeyecek anılar kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, belediyenin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Katılımcılar, böylesine anlamlı ve özenle hazırlanan organizasyon dolayısıyla Kahramanmaraş Valiliğine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Başkonuş Yaylası yönetimine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çocukların moral ve motivasyonuna büyük katkı sağladığını ifade etti.

Bu anlamlı programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat Ve Dulkadiroğlu Kaymakamları Salih Çiğdem, Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve ilgililer katılım sağladı.

Başkonuş Yaylası’nda yaşanan karne coşkusu, çocukların yüzlerindeki tebessüm ve ailelerin memnuniyetiyle unutulmaz bir hatıra olarak hafızalarda yer etti.