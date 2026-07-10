270 Kursiyerin Emeği Sergide Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, yıl boyunca süren eğitimlerin ardından anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Merkezde açılan 13 farklı kursta eğitim alan 270 özel gereksinimli kursiyerin hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar uzanan geniş yelpazedeki eserler, kursiyerlerin azim ve yeteneklerini gözler önüne serdi. Sergiyi gezen vatandaşlar, ürünlerin taşıdığı emek ve estetik karşısında duydukları hayranlığı dile getirdi.

Belgeler Gururla Takdim Edildi

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Başkan Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgelerini verdi.

Belge töreni sırasında yaşanan sevinç dolu anlar, ailelere de büyük gurur yaşattı. Çocuklarının gelişimini yakından takip eden aileler, merkezin sunduğu imkânların hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Engelsiz Bir Şehir İçin Önemli Adım

Konuşmasında fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Mehmet Beşen, sevgi ve destekle hiçbir engelin hayallerin önünde duramayacağını belirtti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yalnızca eğitim verilen bir yer olmadığını ifade eden Beşen, merkezin bireylerin özgüven kazandığı, sosyalleştiği ve kendi başarı hikâyelerini yazdığı özel bir yaşam alanı haline geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen bu örnek çalışma, özel gereksinimli bireylerin üretim gücünü ve toplumsal yaşama katkısını bir kez daha ortaya koyarken, kentte engelsiz yaşam anlayışının güçlenmesine de önemli katkı sundu.