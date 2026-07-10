Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel aşure ikramı ve mahalle buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muharrem ayının bereketini ve birleştirici ruhunu kırsal mahallelere taşımayı amaçlayan Onikişubat Belediyesi, Tekir Mahallesi’nin ardından Dönüklü Mahallesi’nde de geniş katılımlı bir aşure ikramı ve vatandaş buluşması programı gerçekleştirdi.

Dönüklü’de gerçekleştirilen etkinliğe, Dönüklü sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu kırsal mahallelere taşımayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem ayı vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin bu mübarek ayını tebrik ediyorum. Merkezimizde sivil toplum kuruluşlarımız ve kurumlarımız birçok aşure etkinliği düzenliyor. Bizler de Onikişubat Belediyesi ve AK Parti teşkilatları olarak bu anlamlı etkinlikleri özellikle kırsal mahallelerimizde gerçekleştirmek istedik. Üç gün önce Tekir Mahallemizdeydik, bugün de Dönüklü Mahallemizde hemşehrilerimizle bir aradayız. Bu etkinliklerin en güzel tarafı, vatandaşlarımızla doğrudan bir araya gelebilmemizdir. Burada sadece aşure ikram etmiyor; mahallelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini dinleyerek hasbihal ediyoruz. Bizleri sıcak bir şekilde ağırlayan Dönüklü Mahallemize ve çevre mahallelerden gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim."

Kırsal mahallelerin belediyecilik ve teşkilat çalışmaları açısından önceliğine dikkat çeken AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyor, bu güzel organizasyon için Hanifi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Merkezde birçok faaliyet yürütülüyor ancak biz bu dönem aşure ve mahalle buluşmalarımıza kırsaldan başlamayı tercih ettik. 141 mahallemizin her biri bizim için eşit değerdedir; fakat coğrafi koşullar gereği dezavantajlı konumda olan kırsal mahallelerimiz, Hanifi Başkanımız ve bizler için ayrı bir öneme haizdir. Bugün Dönüklü’de çevre muhtarlarımız ve komşu mahallelerden gelen hemşehrilerimizle verimli bir vatandaş buluşması gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm belediye personeline ve katılım sağlayan mahalle sakinlerine şükranlarımı sunuyorum.”