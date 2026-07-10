Kahramanmaraş’ta Alpedo Kervan tarafından Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen aşure ikramı programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kervan Kristal Şubesi önünde kurulan stantlarda yaklaşık 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz’un 10. Yılında Bir Haftalık Anma Programı
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz’un 10. Yılında Bir Haftalık Anma Programı
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Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte uzun kuyruklar oluşurken, Muharrem ayının bereketi ve manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. Samimi görüntülere sahne olan programda vatandaşlar bir araya gelerek birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Etkinliğe katılanlar, bu anlamlı organizasyonun toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek Alpedo Kervan yetkililerine teşekkür etti. Gün boyu süren aşure ikramı, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.