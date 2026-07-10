Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı bir dağ keçisini koruma altına aldı.

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler tarafından güvenli şekilde alınan dağ keçisi, veteriner hekim tarafından muayene edilerek gerekli tedavisi yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda hayvanın sağlık durumunun doğal yaşamını sürdürebilecek düzeyde olduğu belirlendi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından dağ keçisi yeniden doğal yaşam alanına salındı. Keçinin özgürlüğüne kavuştuğu anlar ise dron ile görüntülendi.