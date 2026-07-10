Kahramanmaraş’ta yapımı süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyumda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yükselen tesis, kentin spor altyapısını güçlendirecek en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projede temel imalatları ve ana taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlanırken, tribünlerin inşası da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Kuzey, doğu ve batı tribünlerinde üst kat seviyelerine ulaşılırken, güney tribünündeki çalışmalar da planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. İnşaatta fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumda.

Modern localar, geniş fuaye alanları, sosyal donatı birimleri ve çeşitli spor alanlarını bünyesinde barındıracak stadyum, yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Tamamlandığında Kahramanmaraş’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olması beklenen tesisin, şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılar sunması hedeflenirken, stadyumun 2027 yılı Ocak ayında hizmete açılması planlanıyor.