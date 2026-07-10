Kahramanmaraş’ta spor etkinliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Gençleri ve tenis tutkunlarını bir araya getirecek ödüllü Tekler Tenis Turnuvası, 15 Temmuz Spor Vadisi’nde düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştireceği organizasyonla, kentte tenis sporuna olan ilginin artırılması ve farklı yaş gruplarından sporcuların aynı heyecanı paylaşması hedefleniyor.

6 Farklı Kategoride Kort Heyecanı

Turnuva; 8, 9, 10, 12, 14 ve 17 yaş üzeri olmak üzere toplam 6 farklı kategoride yapılacak. Kız ve erkek sporcuların ayrı gruplarda mücadele edeceği organizasyonda, genç yetenekler kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Ödüllü olarak düzenlenecek turnuvada dereceye giren sporcular çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek. Organizasyonla birlikte hem sporcuların motivasyonunun artırılması hem de tenis kültürünün şehir genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Başvurular İçin Son Tarih 12 Temmuz

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular başvurularını 12 Temmuz Pazar günü saat 12.00’a kadar çevrim içi olarak yapabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından oluşturulacak iletişim grupları üzerinden sporculara fikstür ve maç programları duyurulacak. Karşılaşmalar 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, turnuvanın final müsabakaları ise 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Tenis Severler Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporun her yaş grubunda yaygınlaşması amacıyla düzenlenen organizasyona tüm tenis severleri davet etti. Kentte spor kültürünü güçlendirmeye yönelik etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.