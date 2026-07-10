2025 LGS yerleştirme verilerine göre Kahramanmaraş’ta en yüksek taban puanla öğrenci alan okul, 467,625 puan ve yüzde 1,98’lik yüzdelik dilimle Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi oldu. Onikişubat ilçesindeki TOBB Fen Lisesi, bu yıl da kentin en çok tercih edilen okulu olarak dikkat çekti.
Onu 455,044 puanla Kahramanmaraş Fen Lisesi takip ederken, Dulkadiroğlu’nda ilk kez öğrenci alan Mehmet Balduk Fen Lisesi ise 442,606 puanlık taban puanla üçüncü sırada yer aldı.
Fen Liseleri Zirvedeki Yerini Korudu
Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi de yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okullar arasında öne çıktı.
Uzmanlar, tercih döneminde öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere, okulun eğitim imkânlarına ve kendi ilgi alanlarına göre karar vermelerinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.
Kahramanmaraş Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Sıra
|Okul Adı
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilim
|Okul Türü
|Yabancı Dil
|2025 Kont.
|1
|Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|467,6258
|1,87
|Fen Lisesi
|İngilizce
|150
|2
|Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi
|455,0444
|3,12
|Fen Lisesi
|İngilizce
|150
|3
|Dulkadiroğlu / Mehmet Balduk Fen Lisesi
|442,6069
|4,55
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|4
|Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|429,9573
|6,21
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|5
|Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi
|427,3751
|6,58
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|6
|Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
|416,8784
|8,07
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|7
|Elbistan / Elbistan Anadolu Lisesi
|388,1119
|12,73
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|8
|Göksun / Göksun Fen Lisesi
|386,3693
|13,04
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|9
|Onikişubat / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|376,5190
|14,79
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|120
|10
|Afşin / Afşin Fen Lisesi
|374,7063
|15,12
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|11
|Dulkadiroğlu / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi
|369,1671
|16,14
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|12
|Onikişubat / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|351,3455
|19,64
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|120
|13
|Pazarcık / Pazarcık Fen Lisesi
|351,2906
|19,65
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|14
|Onikişubat / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı
|337,1381
|22,61
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|15
|Onikişubat / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|332,2786
|23,69
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|16
|Afşin / Afşin Anadolu Lisesi
|318,3189
|26,91
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|17
|Elbistan / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|314,3089
|27,88
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|18
|Andırın / Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi
|297,1087
|32,29
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|60
|19
|Türkoğlu / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|275,0991
|38,71
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|20
|Dulkadiroğlu / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|272,4537
|39,56
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|21
|Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|262,3306
|42,88
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|22
|Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|258,6077
|44,22
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|23
|Dulkadiroğlu / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|256,8289
|44,86
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|24
|Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı (Sınavlı)
|244,0360
|49,86
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|25
|Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|232,6881
|55,08
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|26
|Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|225,2086
|58,92
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|27
|Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|218,8396
|62,63
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|28
|Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|211,3959
|67,24
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|29
|Dulkadiroğlu / Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|198,8633
|76,08
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|30
|Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|193,8281
|79,81
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|31
|Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı
|183,5855
|87,15
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|32
|Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|175,8397
|91,79
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|33
|Göksun / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|171,8819
|93,73
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|34
|Dulkadiroğlu / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|170,8166
|94,15
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|35
|Dulkadiroğlu / Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|170,0479
|94,45
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|36
|Afşin / Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|168,2857
|95,13
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|37
|Onikişubat / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|161,1278
|97,46
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|38
|Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|155,2890
|98,51
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|39
|Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı
|149,9607
|99,10
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|40
|Afşin / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|133,7252
|100,00
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30