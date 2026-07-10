2025 LGS yerleştirme verilerine göre Kahramanmaraş’ta en yüksek taban puanla öğrenci alan okul, 467,625 puan ve yüzde 1,98’lik yüzdelik dilimle Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi oldu. Onikişubat ilçesindeki TOBB Fen Lisesi, bu yıl da kentin en çok tercih edilen okulu olarak dikkat çekti.

Onu 455,044 puanla Kahramanmaraş Fen Lisesi takip ederken, Dulkadiroğlu’nda ilk kez öğrenci alan Mehmet Balduk Fen Lisesi ise 442,606 puanlık taban puanla üçüncü sırada yer aldı.

Fen Liseleri Zirvedeki Yerini Korudu

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi de yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okullar arasında öne çıktı.

Uzmanlar, tercih döneminde öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere, okulun eğitim imkânlarına ve kendi ilgi alanlarına göre karar vermelerinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Kahramanmaraş Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri