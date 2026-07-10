2025 LGS yerleştirme verilerine göre Kahramanmaraş’ta en yüksek taban puanla öğrenci alan okul, 467,625 puan ve yüzde 1,98’lik yüzdelik dilimle Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi oldu. Onikişubat ilçesindeki TOBB Fen Lisesi, bu yıl da kentin en çok tercih edilen okulu olarak dikkat çekti.

Onu 455,044 puanla Kahramanmaraş Fen Lisesi takip ederken, Dulkadiroğlu’nda ilk kez öğrenci alan Mehmet Balduk Fen Lisesi ise 442,606 puanlık taban puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Fen Liseleri Zirvedeki Yerini Korudu

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi de yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okullar arasında öne çıktı.

Uzmanlar, tercih döneminde öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere, okulun eğitim imkânlarına ve kendi ilgi alanlarına göre karar vermelerinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Kahramanmaraş Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Sıra Okul Adı 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilim Okul Türü Yabancı Dil 2025 Kont.
1 Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 467,6258 1,87 Fen Lisesi İngilizce 150
2 Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi 455,0444 3,12 Fen Lisesi İngilizce 150
3 Dulkadiroğlu / Mehmet Balduk Fen Lisesi 442,6069 4,55 Fen Lisesi İngilizce 120
4 Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi 429,9573 6,21 Anadolu Lisesi İngilizce 180
5 Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi 427,3751 6,58 Fen Lisesi İngilizce 120
6 Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi 416,8784 8,07 Anadolu Lisesi İngilizce 180
7 Elbistan / Elbistan Anadolu Lisesi 388,1119 12,73 Anadolu Lisesi İngilizce 120
8 Göksun / Göksun Fen Lisesi 386,3693 13,04 Fen Lisesi İngilizce 90
9 Onikişubat / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 376,5190 14,79 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 120
10 Afşin / Afşin Fen Lisesi 374,7063 15,12 Fen Lisesi İngilizce 120
11 Dulkadiroğlu / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi 369,1671 16,14 Anadolu Lisesi İngilizce 150
12 Onikişubat / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi 351,3455 19,64 Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 120
13 Pazarcık / Pazarcık Fen Lisesi 351,2906 19,65 Fen Lisesi İngilizce 90
14 Onikişubat / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı 337,1381 22,61 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
15 Onikişubat / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 332,2786 23,69 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
16 Afşin / Afşin Anadolu Lisesi 318,3189 26,91 Anadolu Lisesi İngilizce 120
17 Elbistan / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 314,3089 27,88 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
18 Andırın / Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 297,1087 32,29 Anadolu Lisesi İngilizce 60
19 Türkoğlu / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 275,0991 38,71 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
20 Dulkadiroğlu / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 272,4537 39,56 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
21 Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 262,3306 42,88 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
22 Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 258,6077 44,22 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
23 Dulkadiroğlu / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 256,8289 44,86 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
24 Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı (Sınavlı) 244,0360 49,86 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
25 Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 232,6881 55,08 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
26 Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 225,2086 58,92 Anadolu Meslek Programı İngilizce 60
27 Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 218,8396 62,63 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
28 Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 211,3959 67,24 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
29 Dulkadiroğlu / Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı 198,8633 76,08 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
30 Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 193,8281 79,81 Anadolu Meslek Programı İngilizce 30
31 Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı 183,5855 87,15 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
32 Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 175,8397 91,79 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
33 Göksun / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 171,8819 93,73 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
34 Dulkadiroğlu / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı 170,8166 94,15 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
35 Dulkadiroğlu / Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 170,0479 94,45 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
36 Afşin / Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 168,2857 95,13 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
37 Onikişubat / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 161,1278 97,46 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 90
38 Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 155,2890 98,51 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
39 Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı 149,9607 99,10 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30
40 Afşin / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 133,7252 100,00 Anadolu Teknik Programı İngilizce 30