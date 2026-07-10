15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde örnek bir farkındalık etkinliği hayata geçirildi. Konya’daki Kılıçarslan Meydanı’ndan “Vatan Engel Tanımaz” sloganıyla yola çıkan ekip, tandem bisikletlerle Ankara’ya pedal çevirmeye başladı.

Şehitler ve Gaziler Unutulmadı

Rota boyunca Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde şehit aileleri ile 15 Temmuz gazileri ziyaret edilecek. Sporcular, Ankara’ya ulaştıklarında ise darbe girişiminin simge noktalarından Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve TBMM’yi ziyaret ederek şehitler anısına karanfil bırakacak.

Engel Değil, İlham Oldular

Dört gün sürecek yolculuk, yalnızca 15 Temmuz şehitlerini anmakla kalmıyor; aynı zamanda engellerin azim ve dayanışmayla aşılabileceğine dair güçlü bir mesaj da veriyor. Görme engelli sporcuların ortaya koyduğu bu anlamlı mücadele, vatandaşlardan büyük takdir topluyor.