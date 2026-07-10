Kayseri merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ehliyet sınavı operasyonunun kapsamına Kahramanmaraş da dahil oldu. Sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları’nda usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bazı şüphelilerin maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler adına sınav sürecini manipüle ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan ve kursiyerlere benzetilen fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında kullanarak sınavlara giriş sağladıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Kayseri merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i, "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.