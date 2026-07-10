Son dönemde altın piyasasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonların ardından sektörde yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında kuyumcular, vatandaşların ellerindeki eski tarihli altınları almaya devam edecek ancak bu ürünleri tekrar satışa sunamayacak.

Eski Altınlar Piyasadan Çekilecek

Uygulamayla birlikte eski tarihli altınların zaman içerisinde piyasadan kaldırılması ve kuyum vitrinlerinde yalnızca yeni tarihli ürünlerin bulunması amaçlanıyor.

Sektör temsilcileri, düzenlemenin altın alışverişinde güven ortamını güçlendirmesi ve tüketicilerin daha şeffaf bir şekilde işlem yapabilmesine katkı sağlamasının beklendiğini belirtiyor.

Vatandaşlara Tarih Uyarısı

Yeni dönemde altın alacak vatandaşların ürünlerin basım tarihine dikkat etmeleri önem taşıyor. Kuyumcularda satışa sunulan altınların tarih bilgisi, alışveriş öncesinde mutlaka kontrol edilmesi gereken detaylar arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta kuyumculuk sektöründe uygulanacak yeni sistemle birlikte altın piyasasında daha kontrollü ve güvenilir bir döneme geçilmesi bekleniyor.