Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden Halkevleri mensubu 4 şüpheli, yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı parti binasında görevli polis memurunun üzerine ve bahçeye döktü.

Slogan atan şüpheliler, pankart açmak istedikleri sırada görevli polis memurlarına mukavemet gösterdi.

Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapan şüphelileri 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.