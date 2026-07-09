Marketten Çaldığı Parayla Kaçmaya Çalıştı

Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.E.K. (18), girdiği markette kasadaki paraları alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İçinde Çocuk Bulunan Aracı Kaçırdı

Şüpheli, kaçış sırasında çalışır halde bulunan ve içinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunduğu otomobile binerek uzaklaşmaya çalıştı.

Atatürk Caddesi’nde iki araca çarpan zanlı, kaza sonrası araçtan inerek bir vatandaşın cep telefonunu da gasbetti.

Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınan şüpheliyle yaşanan arbede sırasında bir jandarma personelinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Hakkında altı ayrı suçtan işlem yapılan T.E.K.’ye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 550 bin lira idari para cezası kesildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, olay anları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.