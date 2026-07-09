Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemeyle birlikte, vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlara araç muayenesi konusunda kolaylık sağlandı.

TÜVTÜRK tarafından yapılan bilgilendirmede, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında yükümlülüklerini taksitlendiren araç sahiplerinin, muayene işlemlerini yaptırabileceği belirtildi.

Hangi Borçlar Kapsama Giriyor?

Mevcut uygulamalara göre araçların muayeneden geçebilmesi için bazı kamu borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Bu kapsamda;

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları,

MTV’ye bağlı gecikme zamları ve faizler,

Vergi cezaları,

Trafik idari para cezaları,

Karayolları geçiş ücretleri ve idari para cezaları

bulunan araç sahipleri, borçlarını ödemeden muayene işlemi gerçekleştiremiyor.

Ancak söz konusu borçlarını yapılandıran ve taksitlendirme sürecine giren vatandaşlar, yapılandırma devam ettiği süre boyunca araçlarını muayeneye götürebiliyor.

Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos

Vergi borçlarını yapılandırarak bu imkandan yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Yetkililer, süreci kaçırmamak isteyen vatandaşların başvurularını zamanında yapmaları gerektiğini belirtiyor. Yapılandırma işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

TÜVTÜRK’ten Sürücülere "Geciktirmeyin" Çağrısı

TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özcan, vergi borcunu yapılandıran araç sahiplerinin muayene işlemlerini süresi içerisinde gerçekleştirebildiğini belirterek, vatandaşların tanınan bu fırsattan yararlanması gerektiğini ifade etti.

Araç muayenesinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda trafikte güvenli sürüş açısından büyük önem taşıdığını belirten Özcan, sürücülere işlemlerini zamanında tamamlama çağrısında bulundu.

Araç Sahipleri İçin Kritik Uyarı

Vergi veya trafik cezası borcu bulunan araç sahipleri için yapılandırma süreci, hem borç yükünü düzenleme hem de araç muayenesini yaptırabilme açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamak için belirtilen süre içerisinde gerekli başvuruları tamamlaması ve araç muayene tarihlerini takip etmesi gerekiyor.