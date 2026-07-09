İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay, hem şaşkınlık hem de büyük bir sevinç yaşattı. İlçede kuyumculuk yapan 43 yaşındaki Mehmet Güneş, bir arkadaşının altın almak için verdiği 400 bin lirayı kısa süreliğine evinde sakladı.

Ancak yoğunluk nedeniyle paranın bulunduğu poşeti unutan Güneş’in eşi, mutfakta duran poşeti çöp zannederek diğer ev atıklarıyla birlikte mahalledeki çöp konteynerinin yanına bıraktı.

Gerçeği Öğrenince Hemen Aramaya Başladı

Ertesi gün arkadaşının parayı almak için kendisine ulaşmasıyla durumu fark eden Mehmet Güneş, büyük bir panik yaşadı. Poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ailesiyle birlikte çöplerin toplandığı atık merkezine giden Güneş, burada yaklaşık 15 tonluk atığın içerisinde para dolu poşeti aradı.

Ancak uzun süren aramalara rağmen ilk etapta herhangi bir sonuç alınamadı.

Kameralardaki Görüntü Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Umudunu kaybetmeyen Güneş, bu kez mahallede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaklaşık 7 kameranın görüntülerini izleyen Güneş, kritik anı fark etti. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri çöp kamyonuna boşalttığı, konteynerin yanında bulunan poşetin ise daha sonra aynı konteynerin içine atıldığı görüldü.

Bunun üzerine ekiplerle birlikte mahalledeki çöp konteynerine dönen Güneş, aramalar sonucunda 400 bin liralık poşeti çöplerin arasında bulmayı başardı.

"Başımızdan Kaynar Sular Dökmüldü"

Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Güneş, paranın kendisine ait olmadığını ve emanet olduğunu söyledi.

Güneş, arkadaşının kendisine altın almak için parayı bıraktığını belirterek, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğrayıp 400 bin lirayı teslim etti. Eve götürdüm, mutfağa bıraktım. İçinde para olduğunu unuttum" dedi.

Eşinin poşeti çöp zannederek attığını anlatan Güneş, durumu fark ettikleri anda büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Güneş, "Paraları almaya geliyorum deyince eşim 'Ne parası?' dedi. Sonra ağlamaya başladı. 'Ben onu çöpe attım' deyince başımızdan kaynar sular döküldü" diye konuştu.

15 Ton Çöpün İçinden Gelen Mutluluk

Paranın bulunması için büyük uğraş verdiklerini belirten Güneş, belediye ekiplerine teşekkür etti. Yaklaşık 15 ton çöpün içerisinde arama yaptıklarını söyleyen Güneş, kamera kayıtlarının olayın çözülmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Güneş, "Çöp konteynerini karıştırdık ve paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi. Bir anda büyük bir üzüntü yaşadık, ardından büyük bir mutluluk geldi" ifadelerini kullandı.

"Kimse Böyle Bir Sıkıntı Yaşamasın"

Yaşadığı olayın kendisine büyük bir stres yaşattığını dile getiren Mehmet Güneş, "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, ayrıştırmak kolay değil. Sonunda güzel haberi aldık" dedi.

400 bin liralık emanet para, uzun süren arama çalışmalarının ardından sahibine teslim edilmek üzere kurtarılmış oldu.