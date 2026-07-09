Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin kadın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan 3 çocuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.