Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kadınların emeğiyle kurulan Asr-ı Kiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hem kadın istihdamına hem de yöresel kültürün korunmasına katkı sunuyor.

Türkiye’de mikro kredi desteğiyle kooperatifleşen ilk kadın kooperatifi olma özelliğini taşıyan oluşum, yedi kadın girişimcinin attığı adımla başladı. Bugün yaklaşık 20 kadının katkısıyla üretim faaliyetlerini sürdüren kooperatifte, Elbistan mutfağına ait birçok geleneksel ürün doğal yöntemlerle hazırlanıyor.

Kooperatif bünyesinde kurutmalık ürünlerden reçellere, soslardan baharat çeşitlerine kadar farklı yöresel ürünler üretiliyor. Kadınların el emeğiyle hazırlanan ürünler, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de bölgenin geleneksel tatlarının korunmasına yardımcı oluyor.

“Matbah” ile Elbistan Lezzetleri Tanıtılıyor

Asr-ı Kiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fazilet Seviç, kadınların üretim sürecindeki önemine dikkat çekerek, Elbistan’ın mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla “Matbah” isimli yeni bir konsept oluşturduklarını ifade etti.

“Matbah” kelimesinin mutfak anlamına geldiğini belirten Seviç, kooperatif bünyesinde hazırlanan doğal ürünlerle yöresel yemekler yaptıklarını söyledi. Her gün en az bir yöresel yemeği tanıtım amacıyla misafirlere sunduklarını aktaran Seviç, Elbistan’ın unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kadın girişimciliğinin başarılı örnekleri arasında gösterilen Asr-ı Kiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretim gücüyle yerel ekonomiye katkı sağlarken Elbistan’ın zengin mutfak mirasını da gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.