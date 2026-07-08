Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Akçakoyunlu Mahallesi sınırlarında yer alan Nursultan Nazarbayev Bulvarı’nda, deprem sonrası gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol ağı baştan sona sıcak asfaltla yenilendi. Böylece sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı oluşturuldu.

Sırada Üstyapı ve Çevre Düzenlemeleri Var

Projenin ikinci etabında yürüyüş yolları, orta refüjler, peyzaj alanları ve modern aydınlatma sistemleri hayata geçirilecek. Ayrıca yaya geçitleri ve parklanma alanları da yeniden düzenlenerek bulvarın işlevselliği artırılacak.

Bulvar Modern Bir Yaşam Alanına Dönüşecek

Çalışmaların tamamlanmasıyla Nursultan Nazarbayev Bulvarı, yalnızca önemli bir ulaşım güzergâhı değil; estetik görünümü, güvenli yaya alanları ve modern donatılarıyla Kahramanmaraş’a değer katan yeni bir yaşam merkezi olacak.