Kontrolden Çıkan Otobüs Tabelaya Çarptı

İstanbul yönünde seyreden Kahramanmaraş plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere, ardından bir dinlenme tesisinin giriş tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük panik yaşandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olay Kahramanmaraş’taki yolcuların yakınlarını da endişelendirdi. Yetkililer, tedavi altındaki yaralıların durumunun yakından takip edildiğini belirtti.