Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ederken, asfalt seferberliğinin en yoğun şekilde sürdüğü ilçelerin başında Elbistan geliyor. İlçe merkezindeki ana ulaşım akslarını modern ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında birçok önemli caddede asfalt serimi tamamlanırken, bazı arterlerde ise çalışmalar etaplar halinde sürdürülüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Elbistan’ın ulaşım altyapısı güçlendirilirken, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar kazandırılması hedefleniyor.

Pınarbaşı Caddesi’nde İlk Etap Tamamlandı

İlçenin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan Pınarbaşı Caddesi’nde önemli bir aşama geride bırakıldı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik arterde ilk kat sıcak asfalt serimi tamamlanarak cadde daha konforlu bir ulaşıma kavuştu. Pınarbaşı Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları kapsamında ise çevre düzenlemeleri de hayata geçirilecek. Çalışmalar çerçevesinde peyzaj uygulamaları, yürüyüş yollarının yapımı, modern aydınlatma direklerinin montajı ve son kat asfalt serimi gerçekleştirilecek. Böylece cadde yalnızca ulaşım açısından değil, estetik görünümüyle de Elbistan’a değer katacak.

Tepebaşı Caddesi’nde İlk Etap Asfalt Tamamlandı

Elbistan’ın önemli ulaşım arterlerinden Tepebaşı Caddesi’nde de altyapı çalışmaları tamamlanan 1,5 kilometrelik bölümde sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede yürüyüş yolu imalatlarını aralıksız sürdürüyor. Caddenin geriye kalan 1,5 kilometrelik bölümünde ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlanacak. Böylece Tepebaşı Caddesi’nin tamamı etaplar halinde yenilenmiş olacak.

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde Çalışmalar Yüzde 65 Seviyesine Ulaştı

İlçede çalışmaların yoğun olarak sürdüğü bir diğer adres ise Hacı Esat Efendi Caddesi oldu. Toplam 3 kilometrelik arterde yürütülen asfalt serim çalışmalarında yüzde 65 seviyesine ulaşıldı. İlk kat asfalt seriminin tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarına geçilecek. Bu kapsamda yürüyüş yolları inşa edilecek, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek, modern aydınlatma sistemleri kurulacak ve son kat asfalt serimi yapılarak cadde modern bir görünüme kavuşturulacak.

Sırada Darende ve Çeçenistan Caddeleri Var

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Darende Caddesi olacak. Uzun yıllar kullanım ve altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan Darende Caddesi baştan sona yenilenerek sıcak asfaltla buluşturulacak. Asfalt programında yer alan bir diğer güzergâh ise kamuoyunda Acemi Yolu olarak bilinen Çeçenistan Caddesi olacak. Arterde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler hızlı bir şekilde sıcak asfalt serimine başlayacak.

Elbistan’ın Ulaşım Ağı Güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Elbistan’ın en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhları etap etap yenileniyor. Asfalt uygulamalarının yanı sıra yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri, kavşak iyileştirmeleri ve modern aydınlatma sistemleriyle caddeler daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Program dahilindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinde ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltilmesi hedefleniyor.