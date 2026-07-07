Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi onuruna verilen akşam yemeğinde, Türk mutfağının seçkin lezzetleri dünya liderlerine ikram edildi. Gecenin en dikkat çeken lezzeti ise Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Maraş dondurması oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen resmi yemekte, Anadolu'nun farklı bölgelerinden seçilen geleneksel tatlar özenle hazırlanan menüde yer aldı. Türk mutfağının zenginliğini yansıtan menü, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Yemeğin başlangıcında geleneksel taş fırın pideleri, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ikram edilirken, ara sıcak olarak İsli Ayaş salçasıyla hazırlanan Kayseri mantısı servis edildi. Ana yemekte ise konuklara Ege deniz levreği veya ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga seçenekleri sunuldu.