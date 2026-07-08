Depremzedelere 1000 Hijyen Seti Dağıtıldı

Türk Kızılay ekipleri, Venezuela Kızılhaçı ile koordineli şekilde yürüttükleri çalışma kapsamında La Guaira'nın Playa Grande bölgesindeki çadır kampta 500 hijyen paketini depremzedelere dağıttı.

Diğer 500 hijyen seti ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımların toplandığı Jose Maria Vargas Stadyumu'nda La Guaira Valiliği'ne teslim edildi.

Yardım Teslimine Türk Yetkililer de Katıldı

Hijyen setlerinin teslim törenine;

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu

La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar

AFAD yetkilileri

UMKE ekipleri katıldı.

Büyükelçi Karamanoğlu: "La Guaira Halkının Yanındayız"

Teslim töreninde konuşan Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan kişisel bakım malzemelerinin depremzedelere ulaştırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Türk Kızılayı'nın yapacağı insani yardımı dağıtmak üzere geldik. Kişisel bakım eşyalarını toparladı Kızılay burada ve 1000 koli La Guaira'daki depremzedelere bağış olarak veriliyor."

Yardımların hazırlanmasına katkı sunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öğrencilerine teşekkür eden Karamanoğlu, Türkiye'nin desteklerinin süreceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye, Türk toplumu La Guaira ile tam bir dayanışma içinde ve insani yardım faaliyetlerimiz devam edecek. TİKA'nın yeniden bir yardım faaliyeti olacak, aynı şekilde AFAD da insani yardım gönderiyor. Bütün kurumlarımızla Venezuela ve La Guaira halkının yanında yer alıyoruz."

Venezuela'dan Türkiye'ye Teşekkür

La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran, Türkiye'nin desteğinin Venezuela halkı için büyük anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Somut eylemlerle kendini gösteren bu dayanışma ve bu sevgi için teşekkür ederim. Bu destek, dayanışma ve bu sevgi gösterileri sayesinde Venezuela ve Türkiye arasındaki dostluk bağları güçleniyor."

Teran, Türk Kızılayı tarafından gönderilen hijyen setlerinin 10 binden fazla depremzedenin bulunduğu kamplarda dağıtılacağını ifade etti.

"Türkiye" Sözünü Duyunca Sevinç Yaşıyorlar

Vali Teran, depremzedelerin Türk bayrağını gördüklerinde büyük mutluluk yaşadığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Halkımızın özellikle iki bayrağı yan yana gördüklerinde yaşadıkları sevinci görmek gerçekten etkileyici. Hemen 'Türkiye' diyorlar. Ben de onlara 'Evet bunları bize Türkiye'deki kardeşlerimiz büyük bir sevgiyle gönderiyor' diyorum."

La Guaira'daki yeniden inşa sürecinin aylar süreceğini belirten Teran, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılayı tarafından gönderilen yardım kolilerinin üzerinde ise "Türk halkından Venezuela halkına sevgi ve dayanışma dileklerimizle" mesajı yer aldı.