NATO Zirvesi Enerji İş Birliğine de Kapı Açtı

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve doğal gaz ticaretinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

BOTAŞ ile Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı

Toplantının ardından BOTAŞ ile Bulgaristan'ın devlet doğal gaz şirketi Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Anlaşmayla mevcut doğal gaz iş birliğinin güncellenmesi ve iki şirket arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Doğal Gaz İletim Kapasitesi Artırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imzalanan protokolün hem Türkiye'nin hem de bölgenin enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bayraktar, anlaşmayla birlikte mevcut sözleşme şartlarının güncellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini, ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasındaki doğal gaz iletim kapasitesinin geliştirilmesi ve daha verimli kullanılması konusunda da ortak mutabakata varıldığını ifade etti.

Bölgesel Enerji Güvenliğine Katkı Sağlayacak

Taraflar, doğal gaz alanındaki iş birliğinin yanı sıra enerji sektöründe yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

İmzalanan protokolün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki enerji ilişkilerini daha da güçlendirmesi ve bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunması bekleniyor.