Lider Eşleri Çankaya Köşkü'nde Buluşacak

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Emine Erdoğan, programa katılacak 20'den fazla lider eşini tek tek karşılayacak.

Çocukların Dijital Güvenliği Masaya Yatırılacak

Karşılama töreninin ardından "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıda çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler, dijital okuryazarlığın artırılması, güvenli internet kullanımı, yaşa uygun koruyucu politikalar ve ülkeler arasındaki iş birliği imkanları ele alınacak. Ayrıca dijital güvenlik konusunda iyi uygulama örnekleri de paylaşılacak.

Türk Mutfağı Tanıtılacak

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşlerine öğle yemeği verecek. Programda Türk mutfağının seçkin lezzetleri misafirlere ikram edilirken, sofralarda İznik çinileri ve geleneksel Türk nakış sanatını yansıtan özel tasarımlar kullanılacak.

Geleneksel El Sanatları Sergilenecek

Yemek sonrası aile fotoğrafı çekilecek, ardından lider eşleri geleneksel Türk el sanatları, dokuma kültürü, nakış ve işlemelerden oluşan özel koleksiyonu inceleyecek. Misafirler ayrıca Anadolu, Mezopotamya, Osmanlı ve Türk devletlerinin kültürel mirasını yansıtan eserleri yakından görme fırsatı bulacak.

Bu özel programla Türkiye'nin kültürel zenginliği, misafirperverliği ve çocukların dijital güvenliği konusundaki farkındalık çalışmaları uluslararası platformda bir kez daha ön plana çıkarılacak.