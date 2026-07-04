Enflasyon Verileri Zam Oranlarını Belirledi

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,99 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon verileri tamamlandı. Böylece milyonlarca vatandaşın beklediği maaş artış oranları da kesinleşmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 17,76 Zam

Altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında artış yapılacak. Zamlı maaşlar temmuz ayı ödemelerine yansıtılacak.

Memur ve Memur Emeklisine Yüzde 13,52 Artış

Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda memurlar ile memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

En Düşük Emekli Maaşı 23 Bin 552 TL Olacak

Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının da yüzde 17,76 oranındaki artışla 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından yeni tutar yürürlüğe girecek.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Yeni ödeme takvimi de netleşti.

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak.

14 günlük maaş farkı ise 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içinde hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri, zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklileri, ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Milyonlarca Vatandaşın Geliri Artacak

Temmuz ayında uygulanacak yeni zamlarla birlikte memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirleri artarken, maaş farklarının da kısa süre içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Yeni düzenleme, yılın ikinci yarısında milyonlarca vatandaşın maaşını doğrudan etkileyecek.