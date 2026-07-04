Kahramanmaraş'ta Hafta Sonu Hava Durumu Belli Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre, Kahramanmaraş'ta hafta sonu hem sıcak hava hem de yer yer sağanak yağış görülecek.

Cumartesi günü kent genelinde 23 ila 33 derece arasında değişen sıcaklıklarla birlikte yerel sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta Başında Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış yeniden etkili olacak.

6 Temmuz Pazartesi: En düşük 22°C, en yüksek 34°C

En düşük 22°C, en yüksek 34°C 7 Temmuz Salı: En düşük 22°C, en yüksek 33°C

Yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli rüzgarların da görülebileceği belirtiliyor.

Çarşamba Hava Açıyor

Haftanın son tahminlerine göre 8 Temmuz Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Sıcaklığın 21 ila 33 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yağış beklenmiyor.

Uzmanlardan Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta sonu ve hafta başında beklenen sıcak hava ile ani sağanaklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı tedbir alınması, yağış anlarında ise ani su birikintileri ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

5 Günlük Kahramanmaraş Hava Durumu