Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürürken, ilçe ve kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artıracak çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın Karahasanuşağı Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmayla mahalleye yeni kazandırılan sosyal tesisin çevresini modern bir görünüme kavuşturuyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, mahallede düğün, cenaze, toplantı ve çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılacak sosyal tesisin çevresi toplam 4 bin metrekare kilit parke ile kaplanıyor. Ekipler tarafından titizlikle sürdürülen uygulamayla hem tesis çevresinde düzenli ve estetik bir görünüm oluşturuluyor hem de vatandaşların tesise daha rahat ve güvenli ulaşımı sağlanıyor.

Sosyal Alanların Kullanımı Daha Konforlu Hale Geliyor

Yapılan kilit parke çalışması sayesinde özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek çamur ve yaz aylarındaki tozun önüne geçilmesi hedeflenirken, sosyal tesisin yılın her döneminde daha konforlu şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor. Mahalle sakinlerinin sıkça bir araya geldiği düğün, cenaze ve diğer toplu organizasyonlarda ulaşım kolaylığı sağlayacak çalışma, sosyal yaşamın daha sağlıklı koşullarda sürdürülmesine de katkı sunacak.