Gıda Denetimlerinde Uygunsuz Yoğurtlar Tespit Edildi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Rutin ve ihbar üzerine gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı ve hijyen koşullarına uygun olmayan ortamlarda muhafaza edildiği belirlenen yüklü miktarda yoğurda el konuldu.

Tüketime Uygun Olmayan Ürünler İmha Edildi

Denetimler sonucunda insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen yoğurtlar, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Böylece söz konusu ürünlerin piyasaya sunulmasının önüne geçildi.

Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar ve cezai işlemler uygulandı.

"Denetimler Kararlılıkla Sürecek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan da gıda güvenliği konusunda duyarlı olmaları istenerek, şüpheli durumların ALO 174 Gıda Hattı veya Gıda Güvenliği Mobil Uygulaması üzerinden Bakanlığa bildirilebileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, güvenilir gıda için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.