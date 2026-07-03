Eşel Mobil Sistemi Kademeli Olarak Kaldırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 4 Mart 2026'da uygulanmaya başlayan eşel mobil sistemi, uluslararası petrol fiyatlarındaki normalleşme ve dezenflasyon sürecine sağladığı katkının ardından aşamalı olarak sonlandırılacak.

Yeni düzenlemeye göre:

31 Temmuz 2026'ya kadar rafineri fiyatlarındaki artışın yüzde 50'si ÖTV indirimiyle karşılanacak.

rafineri fiyatlarındaki artışın ÖTV indirimiyle karşılanacak. 1 Ağustos - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında bu oran yüzde 25 olarak uygulanacak.

tarihleri arasında bu oran olarak uygulanacak. 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek.

Rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde ise indirimin tamamı kadar ÖTV artırılarak sistem dengelenecek.

Akaryakıtta Temmuz Ayı ÖTV Güncellemesi Yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde kanunen temmuz ayında uygulanması gereken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kaynaklı otomatik ÖTV artışı da 2026 yılının temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacak.

Bu kararla akaryakıt fiyatlarına vergi kaynaklı ilave yük getirilmemesi hedefleniyor.

Fiyat Artışlarının Dengelenmesi Amaçlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan değişiklikle üreticilerin fiyat güncellemelerini daha dengeli yapabilmesini hedefliyor.

Yeni sistem sayesinde üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için gerekli asgari fiyat artışı 3,19 TL'den 2,91 TL'ye düşürüldü. ÖTV oranındaki indirimin oluşturabileceği vergi kaybı ise paket başına alınan maktu verginin artırılmasıyla telafi edilecek.