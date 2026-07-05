Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Kurucaova Mahallesi mevkiinde meydana geldi.



Alınan ilk bilgilere göre D.Ö. idaresindeki 46 AHN 221 plakalı otomobil, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Y.D. yönetimindeki 46 F 8077 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli tahkikat başlatıldı.