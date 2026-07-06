Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde uluslararası petrol fiyatlarında görülen hareketlilik, motorin fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Benzin Fiyatlarında Değişiklik Beklenmiyor

Motorine zam beklenirken benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. LPG fiyatlarında da şu an için yeni bir düzenleme bulunmuyor.

Motorin Fiyatları Yeni Zamla Ne Kadar Olacak?

Beklenen artışın ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak;

İstanbul'da: 66,00 TL

66,00 TL Ankara'da: 67,07 TL

67,07 TL İzmir'de: 67,34 TL

67,34 TL Doğu illerinde: 68,80 TL

seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirleniyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, pompadaki fiyatların sık sık değişmesine neden oluyor.

Araç sahipleri ise özellikle yaz sezonunda artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Beklenen zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin kullanan sürücülerin litre başına ödeyeceği tutar bir kez daha artmış olacak.