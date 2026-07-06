Sosyal Yardım Tutarları Güncellendi

Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarında da yeni ödeme tutarları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz-Aralık döneminde hak sahiplerine artırılmış ödemelerin yapılacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım hizmetlerinin kapsamını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Evde Bakım Yardımı 15 Bin 755 TL Oldu

Yeni düzenlemeyle birlikte aylık ortalama 516 bin kişinin faydalandığı Evde Bakım Yardımı, 13 bin 878 TL’den 15 bin 755 TL’ye yükseltildi.

Bakanlık, 2026 yılı içerisinde evde bakım desteği kapsamında bugüne kadar 48,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

SED Desteği 11 Bin TL’yi Aştı

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi de artırıldı.

Çocuk başına yapılan destek tutarı 9 bin 723 TL’den 11 bin 38 TL’ye çıkarıldı.

Koruyucu ailelere yapılan aylık ortalama ödeme ise 15 bin 532 TL’den 17 bin 632 TL’ye yükseldi.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları da Arttı

Temmuz ayı itibarıyla sosyal yardım kalemlerinde uygulanacak yeni tutarlar şöyle oldu:

Yaşlı aylığı: 7 bin 257 TL

7 bin 257 TL Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 793 TL

5 bin 793 TL Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8 bin 689 TL

8 bin 689 TL 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 5 bin 793 TL

5 bin 793 TL Evde Bakım Yardımı: 15 bin 755 TL

15 bin 755 TL SED ödemesi: 11 bin 38 TL

11 bin 38 TL Koruyucu aile desteği (aylık ortalama): 17 bin 632 TL

Artırılan Ödemeler Hesaplara Yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güncellenen sosyal yardım ödemelerinin Temmuz ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yeni tutarlar üzerinden yatırılacağını açıkladı. Yapılan artışla birlikte yaşlılar, engelliler, evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelerin aldığı sosyal destekler önemli ölçüde yükselmiş oldu.