Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, mevcut geri çekilmeye rağmen altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu belirterek önümüzdeki yıllara ilişkin iddialı fiyat tahminleri paylaştı.

Altında Düşüş Sürüyor Ancak Beklentiler Güçlü

Küresel piyasalarda ons altın son haftalarda değer kaybı yaşayarak 4 bin 170 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bugün ise ons altın 4 bin 218 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın da 6 bin 275 lira seviyelerinde seyrediyor.

Piyasada yaşanan geri çekilmeye rağmen JP Morgan analistleri, mevcut hareketin uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığı görüşünde birleşiyor.

JP Morgan: Ons Altın 6 Bin Doları Görebilir

Bankanın yayımladığı emtia raporunda, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Raporda ayrıca fiyatların 2027 yılı sonunda 6 bin 300 dolar seviyesine kadar yükselebileceği öngörüldü.

Bu tahmin, uluslararası finans kuruluşları arasında son dönemde açıklanan en dikkat çekici altın projeksiyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Küresel Riskler Altına Talebi Artırıyor

Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikaları altın piyasasının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Güvenli liman olarak görülen altına olan talebin, küresel risklerin devam etmesi halinde artabileceği belirtiliyor.

Yatırımcıların Gözü Yeni Rekorlarda

JP Morgan'ın dikkat çeken tahmini, altın yatırımcılarının yeniden uzun vadeli beklentilere odaklanmasına neden oldu. Piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalar sürse de uzmanlar, merkez bankalarının güçlü talebi ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceğine dikkat çekiyor.